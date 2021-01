«La démocratie a gagné», «pas la tâche facile»…: la presse enthousiaste après la prestation de serment de Biden

« Le président américain tweete, et ce n’est pas en lettres capitales. C’est un détail qui dit beaucoup du retour à la normalité outre-Atlantique, mais aussi du profond et intense soulagement qu’il en soit ainsi » note par exemple Le Soir, qui rappelle néanmoins dans son édito que « le trumpisme, lui, n’a pas dit son dernier mot. »

« La démocratie est précieuse et fragile mais l’a emporté » note également La Libre qui reprend les mots du président Biden. Mais le plus dur commence pour le démocrate note le quotidien en évoquant les crises politiques, sanitaire et économique. « Joe Biden n’aura pourtant pas la tâche facile. Jamais un président n’aura été confronté à d’aussi redoutables obstacles depuis Franklin D. »