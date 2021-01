Samuel Bastien, capitaine du Standard à Malines, commente le succès des Rouches: «On a démontré que l’on avançait tous dans la même direction»

Après la rencontre, les mines liégeoises étaient forcément réjouies. Samuel Bastien, capitaine du soir et auteur du troisième pion principautaire, commentait la prestation liégeoise au micro d’Eleven Sports. « Le plus important pour nous ce soir, c’est le collectif et la victoire. On a réussi à continuer sur notre lancée, maintenant on va tout faire pour enchaîner. »

Même si, à l’arrivée, les Liégeois repartent avec une victoire éclatante, il faut reconnaître qu’ils ont éprouvé quelques difficultés à rentrer dans ce match. Jusqu’à la superbe reprise de volée de Noë Dussenne qui a terminé sa course dans la lucarne de Thoelen. « On a commencé le match de manière fort timide », poursuit le médian belge. « Après le but de Noë (Dussenne), on a bien pris les choses en main et on s’est montrés beaucoup plus à l’aise. Tout le monde s’est senti libéré, ce qui nous a permis de marquer de nombreux buts aujourd’hui. »

Mais, en plus d’avoir offert un véritable festival offensif, les hommes de Mbaye Leye ont livré une performance défensive très solide. Avec huit buts marqués et seulement un encaissé en trois rencontres disputées, le groupe liégeois prouve qu’il a retrouvé cette efficacité dans les deux rectangles qui lui faisait tant défaut ces dernières semaines. « Aujourd’hui, tout le monde a su rester concentré jusqu’au bout. On avance tous dans la même direction et on l’a bien démontré ce soir, parce que c’était important pour nous. Gagner à Malines, c’était loin d’être évident. Ils restaient sur un douze sur douze, mais on a réussi à casser leur évolution », conclut Samuel Bastien.