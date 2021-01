Krépin Diatta en route pour l’AS Monaco, un départ qui ne gêne pas le Club de Bruges

Buteur pour offrir la victoire au club de Bruges face à Ostende mercredi soir, Krépin Diatta a salué le Club de Bruges de la plus belle des manières pour ce qui était son 95e et probablement dernier match avec les Blauw en Zwart. Comme le révèle Het Laatste Nieuws jeudi matin dans ses colonnes, le Sénégalais de 21 ans a fait ses adieux au vestiaire après la rencontre. Dans les prochaines heures, il quittera la Venise du Nord pour l’AS Monaco contre plusieurs millions d’euros.

Une somme – pas encore précisée – que le Club de Bruges va accepter sans trop de remords. Indispensable au Club de Bruges en début de saison, il avait pallié les difficultés des attaquants de pointe de son équipe en empilant les buts (10 désormais) pour assurer de nombreuses victoires des Blauw en Zwart.

Pourtant en ce début de mois de janvier, le Club a compris qu’il pouvait se passer de lui si une offre intéressante arrivait. Bast Dost, arrivé lors de ce mercato hivernal, a reboosté l’attaque brugeoise avec 3 buts en 3 matches. L’autre Néerlandais Noa Lang a augmenté son rendement et empile aussi les buts. Que demander de plus quand on sait que Charles De Ketelaere et Hans Vanaken apportent régulièrement de l’eau au moulin offensif brugeois ?