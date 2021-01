Arthur De Greef met un terme à sa carrière à 28 ans, il entraînera Ysaline Bonaventure

Arthur De Greef (ATP 338e à l’ATP) a pris un nouveau tournant dans sa carrière. A 28 ans, il a décidé de mettre de côté sa carrière de joueur pour se consacrer au rôle de coach avec Ysaline Bonaventure.

La Stavelotaine s’est réjouie de cette nouvelle sur ses réseaux sociaux. « Nouvelle année, nouveau staff. Pour 2021, c’est aux côtés d’Arthur de Greef comme coach et de Clément Geens qui m’aidera sur quelques semaines, que je tenterai d’atteindre mes objectifs. Deux personnes que j’apprécie particulièrement, en qui j’ai une entière confiance et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Hâte de découvrir ce que l’année 2021 nous réserve. Et pour bien débuter l’année, rien de tel que de commencer l’année en Australie! »

