«Macaques», «tapettes»: deux policières insultent des passants à Anderlecht

Les faits remontent au 22 octobre 2018. Dans une voiture de police, deux policières patrouillent dans un quartier anderlechtois. En se filmant, l’une des deux crie et insulte des passants. « Lemmens tous des macaques. Lemmens, on n’a pas peur. F*** you ! ». Les commentaires dénigrants ne s’arrêtent pas là. « P*****, bande de tapettes », « place Albert ça pue » commentent en rigolant les agentes à bord. Des propos choquants qui ont conduit leur hiérarchie à prendre des sanctions.

Si, depuis une des agentes a démissionné, la seconde sanctionnée et rétrogradée s’en tire finalement à bon compte, relate aujourd’hui Het Laatste Nieuws. Après avoir contesté sa sanction, elle a obtenu gain de cause suite à un vice de forme dans la procédure.