«Macaques», «tapettes»: l’impunité de deux policières insultant des passants à Anderlecht

Les faits datent d’octobre 2018. Si depuis une des policières a démissionné, l’autre a contesté sa sanction et a obtenu gain de cause.

Une nouvelle affaire ébranle la zone de police Bruxelles-Midi, après la révélation par la Dernière Heure et Het Laatste Nieuws de l’impunité dont ont fait l’objet deux policières responsables de propos racistes tenus dans l’exercice de leur fonction. Les faits, qui avaient déjà été évoqués par Le Capitale à l’époque, remontent au 22 octobre 2018 et ont été fimés dans le contexte d’une vidéo amateure. Dans une voiture de police, deux policières patrouillent dans un quartier anderlechtois. L’une des deux crie et insulte des passants. « Lemmens tous des macaques. Lemmens, on n’a pas peur. F*** you ! ». Les commentaires dénigrants ne s’arrêtent pas là. « P*****, bande de tapettes », « place Albert ça pue » commentent en rigolant les agentes à bord. Des propos choquants qui ont conduit leur hiérarchie à prendre des sanctions.

A l'époque, plusieurs sanctions avaient été requises pour ces faits, dont une suspension ainsi qu'une réduction de salaire. Toutefois, si depuis l'une des agentes a changé de zone, la seconde s'en tire finalement à bon compte. Après avoir attaqué sa sanction devant le conseil d'Etat, elle a en effet obtenu gain de cause en raison d'un vice de forme dans la procédure. Plus spécifiquement, il ressort des conclusions dressées dans l'arrêt du conseil d'Etat que le collège de police (composé des bourgmestres des trois communes de la zone) a notifié 4 jours trop tard la sanction a l'intéressée.

Bourgmestre d’Anderlecht à l’époque des faits, Eric Tomas (PS) nous assure être tombé des nues à la découverte de cette nouvelle. « Je me souviens qu’on avait été avertis par le chef de corps de l’époque. On a eu l’occasion de voir cette vidéo en collège de police, avec les trois bourgmestres de la zone (respectivement Charles Picqué, Marc-Jean Ghyssels et lui-même, à l’époque NDLR). On a tout de suite dit qu’il c’était tout à fait inadmissible et que ça devait être sanctionné. La procédure a tout de suite été mise en place », assure-t-il, avant d’ajouter. « Je découvre comme vous que la sanction a visiblement été notifiée trop tard. Il faut savoir qu’un conseil disciplinaire dans une zone de police est un nid à recours. »