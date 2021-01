Les coûts salariaux progressent en Belgique

Avec un léger accroissement de la productivité de 0,2% et une hausse plus rapide des coûts salariaux de 2,1%, la Belgique a donc enregistré une hausse des coûts salariaux par unité produite de 1,9% en 2019, avant la crise du coronavirus donc.

En raison de la crise sanitaire, il apparait par ailleurs d'ores et déjà, et sans surprise, que l'activité économique accusera en 2020 une contraction sévère, anticipe le SPF Économie. Les exportations et importations de biens et services se sont drastiquement contractées au deuxième trimestre, tandis qu'il y a eu un nombre important de pertes d'emplois. Le taux en la matière est en effet tombé à 64,2% au deuxième trimestre contre 69,8% à la même période en 2019.