Coronavirus - Pour la première fois depuis septembre, le consommateur belge est moins optimiste (BNB)

Quant à savoir pendant combien de temps les ménages disposaient encore d'un coussin d'épargne pour couvrir les dépenses nécessaires (loyer, achats, etc.) et assurer leur subsistance, il apparaît qu'un quart d'entre eux n'ont qu'un coussin relativement court (moins d'un mois ou entre un et trois). Seize pc des ménages disposent d'une épargne entre 3 et 6 mois, tandis qu'une majorité (58%) peuvent compter sur une épargne de plus d'un semestre.