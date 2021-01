L'Etat français va soutenir Eurostar, en grande difficulté à cause de la crise

"Nous poserons, quand le temps sera venu, les principes et les modalités de soutien, qui passeront très certainement par la SNCF", laquelle est actionnaire à 55% d'Eurostar, a poursuivi le ministre.

Outre la SNCF, Eurostar est détenu à 40% par le consortium Patina Rail --composé pour 30% de la Caisse de dépôt et placement du Québec et 10% du fonds britannique Hermes Infrastructure-- et à 5% par la SNCB belge.