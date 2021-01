Une Superligue européenne avec les grands clubs? La compétition «ne serait pas reconnue» par la FIFA

Réagissant aux «récentes spéculations médiatiques» sur la possible création d’une compétition fermée et très lucrative entre cadors européens, l’instance mondiale et les six confédérations du football (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC et UEFA) martèlent dans une déclaration commune qu’un tel tournoi «ne serait reconnu ni par la Fifa, ni par les confédérations concernées».

Si l’hostilité de l’UEFA à une telle idée est connue de longue date, puisqu’elle menace sa propre Ligue des champions, la Fifa avait plutôt exprimé son désintérêt pour ce débat européen, assurant se concentrer sur la réforme de sa Coupe du monde des clubs.