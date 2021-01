Brexit - DB Schenker reprend les liaisons vers le Royaume-Uni

DB Schenker se plaignait de la non validité des dossiers envoyés par ses clients, eu égard des nouvelles règles douanières imposées depuis le Brexit.

"Seuls dix pour cent environ des envois commandés à DB Schenker sont accompagnés de documents complets et corrects", affirmait-il. Or, "tout envoi non complet retarde l'acheminement des chargements", empêchant le groupe de prendre de nouvelles commandes.