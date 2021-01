Coronavirus - Hausse de la dette publique, mais un déficit budgétaire moins important dans la zone euro

A la fin du 3e trimestre 2020, la Belgique faisait partie des pays avec un ratio dette publique/PIB le plus élevé, à 113,2%, derrière la Grèce (199,9%), l'Italie (154,2%), le Portugal, Chypre, la France et l'Espagne. Les plus faibles ratios ont été relevés en Estonie (18,5%), en Bulgarie et au Luxembourg. Le ratio était néanmoins en légère baisse en Belgique (-0,9%) par rapport au 2e trimestre.