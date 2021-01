La politique wallonne de soutien à l'agriculture bio "manque de vision" (Cour des comptes)

En 2013, le gouvernement wallon avait adopté un plan stratégique de développement de l'agriculture biologique (PSDAB) qui fixait une série d'objectifs chiffrés pour 2020 et notamment d'atteindre la barre des 2.000 exploitations agricoles certifiées bio fin 2020 ainsi qu'une part de 18% de la surface agricole utile consacrée à ce type d'agriculture.

Si ce plan constitue une "avancée importante dans la structuration du soutien apporté par la Région wallonne à l'agriculture biologique", reconnaît la Cour des comptes, il n'a pas permis d'atteindre plusieurs de ses objectifs. Il n'a pas non plus fait l'objet d'une évaluation, ce qui empêche de déterminer son impact sur le développement des filières bio en Wallonie. "Il est donc impossible d'isoler les effets du plan de la tendance structurelle du marché bio", estime la Cour des comptes.

Le plan adopté en 2013 "ne repose pas sur un état des lieux précis des forces et faiblesses de l'agriculture wallonne" et ignore le fait que, pour une part significative, l'agriculture wallonne n'est pas orientée vers l'alimentation humaine et qu'elle transforme peu ses productions, relève-t-on encore.