Choc wallon, affiche au sommet : voici le programme de la prochaine journée de Pro League

Alors que la 25e journée de Jupiler Pro League se termine jeudi, la 21e journée débute déjà vendredi avec la rencontre entre Anderlecht et Waasland-Beveren. Dimanche, deux chocs seront au programme avec le déplacement de Genk, 2e, au Club de Bruges, leader, et le derby wallon entre le Standard et Charleroi.