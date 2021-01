Open d’Australie: Paula Badosa est la première joueuse identifiée déclarée positive au Covid

« J’ai une mauvaise nouvelle. Comme vous le savez, je suis confinée dans ma chambre depuis que je suis arrivée à Melbourne. Aujourd’hui, au septième jour de quarantaine, j’ai passé un test du Covid qui s’est avéré positif », a tweeté la 67e joueuse mondiale.

« Je présente des symptômes et j’espère récupérer aussi vite que possible. J’ai été transférée dans un autre hôtel où je resterai isolée et sous surveillance médicale », ajoute-t-elle.