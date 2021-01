L’actrice française Nathalie Delon est morte

«Ma mère est décédée ce matin à 11 heures, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d’un cancer rapide», a déclaré à l’AFP le fils de Nathalie et Alain Delon, Anthony. Elle a tourné au total une trentaine de films dans des rôles secondaires jusqu’au début des années 1980, dont «L’Armée des ombres» (1969), également de Jean-Pierre Melville, «Docteur Justice» (1975), de Christian-Jaque, et «Une femme fidèle» (1976), de Roger Vadim. Nathalie Delon passera ensuite derrière la caméra en réalisant «Ils appellent ça un accident» (1982) et «Sweet Lies» (1986), avec Treat Williams. Elle publiera ses souvenirs en 2006.

D’origine espagnole, elle est née Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc, alors sous protectorat français. Elle débarque à Paris en 1962 après avoir quitté son premier mari, Guy Barthélémy, un ancien appelé du contingent, dont elle a une fille.