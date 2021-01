Bagarres, provocations, exclusions stupides : Lamkel Zé s’est-il assagi après tant de frasques ? (vidéos)

Un goal qu’il a célébré en enlevant son maillot et prenant une position de yoga pour lancer un message à ses supporters : « Je me suis assagi ».

Ecarté du groupe par Ivan Leko, le Camerounais de 24 ans a reçu « une dernière chance » de la part du nouveau coach de l’Antwerp Franky Vercauteren. Une opportunité qu’il a saisie à pleines mains en inscrivant l’unique but du ‘Great Old’ face au Cercle de Bruges à la 84e minute.

Des fans anversois qu’il devra convaincre sur la longueur tant ils ont devenus sceptiques à son égard. Et pour cause, Lamkel Ze a multiplié les dérapages depuis son arrivée à Anvers en juillet 2018.

Si ses capacités techniques sont incontestables, ce sont ses comportements hors et sur le terrain qui divisent… surtout au sein de ses équipiers qui ne se sont d’ailleurs pas tous rués vers lui pour fêter son but face au Cercle.

Exclusion stupide et bagarre avec Van Damme : première année chahutée

Les premiers grincements de dents – publics – avaient commencé en janvier 2019 lors d’un match face au Standard lorsqu’il se fait stupidement exclure pour deux jaunes en l’espace de deux minutes (61e et 62e).

Sur la durée, ses comportements déplacés finissent pas impacter le groupe. En mars 2019, il se bagarre avec Jelle Van Damme à qui il inflige un coup direct en plein entraînement. Le défenseur s’en tirera avec un œil au beurre noir.

Une reprise des entraînements brossée et une nouvelle exclusion catastrophique

Après une première saison déjà chahutée mais où il a tout de même brillé par son talent, le Camerounais refuse de reprendre les entraînements et exige un transfert.

Quelques semaines plus tard, il marque face à l’AZ Alkmaar en barrage retour de l’Europa League mais enlève son maillot et reçoit une deuxième carte jaune… et laisse son équipe, déjà en infériorité numérique, à 9. Les Anversois s’inclineront finalement en prolongation.

Une exclusion stupide qui ne plaira pas à Sinan Bolat avec qui il aura une vive altercation (physique et verbale) à l’entraînement.

Provocation et bagarre générale à Sclessin

Ecarté pendant quelques matches par Laszlo Bölöni, Lamkel Ze va revenir dans le groupe dans les semaines suivantes. Le Camerounais promet de se tennir à carreau. « Ze Na Kalm », écrit-il sur son maillot, enlevé après un but face à Courtrai et motif d’une nouvelle carte jaune évitable.

L’accalmie ne durera pas bien longtemps. L’enfant terrible du RAFC va une nouvelle fois attirer les projecteurs sur sa personne lors d’un quart de finale Coupe de Belgique face au Standard. Alors que son équipe mène 1-3 à quelques instants de la fin, Lamkel Ze a la mauvaise idée de provoquer le public de Sclessin. De nouveaux gestes qui déboucheront sur une bagarre générale au coup de sifflet final.

Penalty ‘volé’ et manqué en Coupe de Belgique

La Coupe de Belgique. Une compétition qui l’inspire visiblement. En demi-finale aller face à Courtrai, le Camerounais va s’illustrer avec l’un de ses dérapages les plus connus. Ce jour-là, l’Antwerp hérite d’un penalty que les tireurs habituels Dieumerci Mbokani et Lior Refaelov auraient dû botter… Mais Lamkel Ze s’en moque, refuse de donner le ballon à ses équipiers et manque son essai depuis les onze mètres.

Couvé par Laszlo Bölöni, l’attaquant anversois avait survécu aux critiques en jouant régulièrement jusqu’au début de cette saison et au départ du coach Roumain.

Envies de Grèce, maillot d’Anderlecht… et réintégration

Ivan Leko lui a fait confiance quelques semaines avant de l’écarter du noyau A après avoir fait une connaissance plus profonde avec le personnage.

Depuis lors, Lamkel Ze n’a cessé de pousser pour un départ au Panathinaïkos en dévoilant publiquement sur les réseaux sociaux sa volonté de retrouver Laszlo Bölöni, nouvel entraîneur du club grec.

Face à la stagnation des négociations, il a poussé les provocations plus loin en se présentant à la reprise des entraînements de janvier avec un maillot du Sporting d’Anderlecht. « Demain, ce sera celui du Beerschot », menaçait-il.

Une attitude qui aurait dû signer la rupture définitive entre Lamkel Ze et l’Antwerp… mais qui n’a finalement pas eu lieu grâce à l’arrivée de Franky Vercauteren. Audacieux, le ‘petit Prince’ a réussi son pari mercredi soir. Sera-t-il récompensé sur le long terme ?