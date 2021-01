L’UCI accentue sa lutte antidopage en s’associant avec l’ITA

L’UCI s’ajoute donc à la longue liste des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage qui collaborent déjà avec cette fondation internationale indépendante créée en 2018 sous l’impulsion du mouvement olympique et basée à Lausanne, en Suisse.

La Fondation Antidopage du Cyclisme (CADF), entité indépendante mandatée par l’UCI pour exécuter l’essentiel de son programme antidopage, a rejoint l’ITA avec onze de ses treize collaborateurs. «Nous sommes ravis d’unir nos forces et d’intégrer la CADF en notre sein», a déclaré Benjamin Cohen, directeur général de l’ITA, pour qui la centralisation de l’expertise est essentielle. «Nous devons nous associer pour être plus rapides et efficaces.»