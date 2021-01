Open d’Australie : l’arbitre Carlos Bernardes victime d’une attaque cardiaque à Melbourne

Bernardes a arbitré plusieurs finales en Grand Chelem dans sa carrière, dont la finale de Wimbledon 2011 entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

En prévision de l’Open d’Australie qui débute le 8 février, les joueurs, joueuses et autres parties prenantes au tournoi doivent respecter deux semaines de quarantaine à Melbourne et ne peuvent sortir que cinq heures par jour pour s’entraîner. Septante-deux joueurs et joueuses ont eux été placés en quarantaine stricte, sans pouvoir sortir de leur chambre d’hôtel, considérés comme cas contact lors de leurs vols vers l’Australie.