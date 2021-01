Coronavirus : Primoz Roglic absent du stage de Jumbo-Visma en Espagne

Jumbo-Visma est actuellement en stage à Alicante jusqu’au 29 janvier pour préparer la nouvelle saison. En plus de Roglic, d’autres coureurs sont également absents mais pourraient rejoindre prochainement le groupe. Jumbo-Visma va dévoiler vendredi son programme et ses ambitions pour la saison 2021. Roglic, 2e du Tour de France et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Tour d’Espagne en 2020, débutera sa saison en mars à Paris-Nice.

Wout van Aert, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024 jeudi, a lui rejoint le groupe en Espagne en début de semaine avant de revenir en Belgique pour la dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross à Overijse. Le natif d’Herentals doit terminer dans les deux premiers pour s’assurer la victoire finale. Il participera ensuite aux Mondiaux de cyclocross le 31 janvier à Ostende.