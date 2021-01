France: Macron souhaite un retour partiel des étudiants à l’université

Il rappelle néanmoins : « évidemment il y aura des protocoles sanitaires stricts ». « On ne peut pas préparer une reprise en deuxième semestre normale, on ne serait pas raisonnable », a-t-il lancé.

« Je ne sais pas vous dire ce qu’on devra faire pour le pays complet, le virus est très présent et il y a ces variants mais on ne peut pas, compte tenu de ce que votre génération a déjà vécu, ne pas prendre en compte le fait que vous avez le droit aussi d’avoir un peu besoin de présentiel, d’échanger avec des profs, de croiser d’autres élèves mais on doit le faire en tenant compte de cette situation sanitaire », a-t-il ajouté.