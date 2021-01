Effets secondaires du vaccin contre le coronavirus: moins d’un cas sur mille signalé en Belgique

Septante-trois personnes ont présenté des effets indésirables après avoir reçu leur vaccin contre le Covid-19 en Belgique sur un peu plus de 100.443 personnes traitées, indique jeudi l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS). Ces effets ne sont cependant pas obligatoirement liés au vaccin, souligne l’Agence, qui rappelle que seule une évaluation scientifique de toutes les données disponibles permet de tirer des conclusions robustes sur les risques du vaccin.

Parmi les 73 notifications, sept signalent un décès. Les patients étaient tous âgés de plus de 75 ans et quatre avaient plus de 90 ans. «La plupart des patients présentaient des affections sous-jacentes qui ont pu contribuer au décès (...) À ce jour, aucune relation de cause à effet n’a été formellement établie avec le vaccin contre le Covid-19», précise l’AFMPS.