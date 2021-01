Center Parcs a déjà investi 325 millions d'euros pour rénover ses parcs

Le groupe s'attelle à adapter ses sites existants avec de nouveaux hébergements plus luxueux, mais aussi en proposant de nouvelles expériences, telles que des cottages à thème et des nouvelles activités (toboggans aquatiques, aires de jeu intérieures, etc.). La rénovation des sites existants est à mi-parcours. Au total, 18 domaines sont rénovés en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Sur le territoire belge, deux domaines ont entièrement fait peau neuve et ont ainsi déjà rouvert leurs portes: Park De Haan en 2020 et Les Ardennes en 2019. Les travaux de rénovation de Center Parcs Erperheide ont commencé en septembre 2020 et sont à moitié achevés. En août 2021, ce sera au tour de Center Parcs De Vossemeren d'être réaménagé de fond en comble. Tous les domaines belges auront ainsi été totalement rénovés en l'espace de cinq ans. Enfin, l'ouverture de Terhills Resort, à proximité de Maasmechelen, est prévue cette année.