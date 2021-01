Mercato: Jacob Bruun Larsen est attendu comme le dernier renfort d’Anderlecht

Un renfort offensif supplémentaire dans les rangs bruxellois pour augmenter la concurrence sur les flancs où Amuzu et Mukairu sont actuellement titulaires. Un gaucher capable d’évoluer sur les deux ailes dont le plus grand fait d’arme semble d’avoir été transféré de Dortmund à Hoffenheim contre la somme de neuf millions d’euros il y a un an. Une année écoulée compliquée pour Larsen qui n’a disputé que 15 matches pour un total de 561 minutes et une passe décisive. Ne pas être souvent auteur du dernier geste gagnant, c’est souvent ce qu’on lui reproche depuis qu’il a entamé son parcours professionnel alors qu’il est considéré comme une grande promesse du football danois. Il est d’ailleurs en course pour une place dans la sélection du Danemark à l’Euro. Cela passera par de bonnes performances sous la direction de Vincent Kompany. Ce que le garçon à la technique parfois brouillonne et au physique imposant pour un ailier (1m83) n’a pas encore réussi à faire en équipe première que ce soit à Dortmund ou à Hoffenheim après avoir tapé dans l’œil du premier cité qui l’avait convaincu de quitter son club formateur de Lingby à seize ans à peine.

Le Danois devrait être le dernier gros dossier entrant du mercato mauve déjà riche des arrivées de Hahn, Bouchouari, Ashimeru et Diaby.

Pas de départ d’un cadre Anderlecht ne risque-t-il pas de se retrouver avec un noyau pléthorique? On ne voit pas les choses comme ça à Neerpede, où l’on entend être suffisamment armé dans toutes les lignes pour jouer à fond la fin de la phase classique, la Coupe de Belgique et les Playoffs 1 tant espérés. On ne s’inquiète pas davantage, à l’ombre de saint Guidon, de la pléthore de prêts, Miazga et Nmecha n’excluant pas de prolonger leur séjour et ceux de Diaby, Ashimeru et Mukairu étant tous assortis d’une option d’achat. Pour espérer les lever, il faudra toutefois que les actionnaires trouvent au plus vite une solution pour les indispensables recapitalisation et injection de fonds.