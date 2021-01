Cofinimmo acquiert une nouvelle maison de repos en Finlande

La Finlande compte environ 5,5 millions d'habitants, dont 22% ont plus de 65 ans et environ 10% plus de 75 ans. La proportion d'habitants âgés de 65 ans et plus devrait atteindre plus de 26% d'ici à 2030. Cette situation démographique va accroître le besoin de services de santé de haute qualité, situe la société immobilière.

"Après l'acquisition d'un premier centre médical moderne et d'envergure à Vaasa, Cofinimmo continue son expansion dans le secteur de l'immobilier de santé finlandais avec un deuxième projet de développement, à Vantaa. Cette nouvelle maison de repos et de soins s'étendra sur environ 2.600 mètres carrés et comptera 68 lits", commente Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo.

Outre la Finlande et la Belgique, l'entreprise est présente en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Irlande.