Jay-Z fait du capital risque dans le cannabis au profit des minorités

Shawn "Jay-Z" Carter, qui veut devenir un leader de l'industrie légale du cannabis aux Etats-Unis, a pu rassembler cet instrument de capital risque après le rachat en décembre d'une plateforme de vente directe aux consommateurs en Californie, Caliva et d'un fabricant de cannabis, Left Coast.

"Avec un objectif initial de 10 millions de dollars de financements et une contribution annuelle d'au moins 2% du bénéfice net, nous nous concentrons sur la diversification du leadership commercial et la main-d'oeuvre", indique un communiqué de la société mère, The Parent Company (ex-Subversive Capital) dont Jay-Z est le "visionnaire en chef" (Chief Visionary Officer).

The Parent Company (TPCO), devenue une SPAC -- un véhicule destiné à lever des fonds en Bourse -- est cotée depuis la semaine dernière sur une plateforme financière canadienne, le NEO Exchange. La chanteuse Rihanna fait partie également des investisseurs.