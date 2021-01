Standard: Mehdi Carcela, en fin de contrat au mois de juin, repousse un intérêt de Trabzonspor

Le sextuple champion de Turquie est ainsi entré en contact avec l’entourage du capitaine liégeois afin de connaître les conditions exactes d’un départ de Belgique. Et plus spécifiquement d’un contrat de six mois, assorti d’une option. Ce que Carcela a refusé, sachant qu’il n’allait pas gagner beaucoup plus d’argent là-bas qu’à Sclessin et que le contexte sanitaire n’était pas propice à un déménagement de quatre mois. Il aurait fallu aussi que le Standard, par qui Trabzonspor n’est pas passé, donne son aval au transfert, même si, réglementairement, l’ancien international marocain est libre depuis le 1er janvier de signer librement où il veut pour la saison prochaine. Cela étant, d’autres clubs turcs sont venus au cours de ces derniers jours aux nouvelles, sans proposition concrète jusqu’ici.