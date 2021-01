Propos racistes de deux policières: la police de Bruxelles-Midi envisage de se constituer partie civile

A l’issue d’une réunion avec le chef de corps de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) Jurgen De Landsheer, le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps a annoncé jeudi en fin d’après-midi qu’il sera proposé au Collège de police, lors de sa prochaine réunion, de se constituer partie civile pour dégradation de l’image de la zone dans le dossier des propos racistes tenus en 2018 par deux policières.

« On avait déjà abordé en Collège de police la partie administrative du dossier quand on a eu connaissance de la décision du Conseil d’Etat la semaine dernière d’annuler les sanctions prises il y a deux ans », commente Fabrice Cumps. « Aujourd’hui, la publication de cette vidéo suscite de l’émotion et il fallait que je rencontre le chef de corps pour voir comment réagir à cette émotion. De plus, je ne le cache pas, que la vidéo finisse maintenant par circuler sur les réseaux sociaux sans forcément la mise en contexte, rappelant que les événements ont eu lieu il y a deux ans et ont été sanctionnés, il y a quand même une crainte de voir de l’énervement dans les rues. »