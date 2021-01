Affaire Nethys: François Fornieri placé sous mandat d’arrêt avec incarcération immédiate

Les avocats de François Fornieri confirment également l’information dans un communiqué envoyé à la presse en soirée. « Au cours de ces deux derniers jours, M. François Fornieri a été longuement entendu par la police judiciaire au sujet de la rémunération de certains managers de Nethys à l’époque où il exerçait une fonction d’administrateur au sein de cette société (…). Tout au long de l’interrogatoire, M. Fornieri a apporté toutes les explications utiles et nécessaires aux enquêteurs en s’appuyant sur de nombreuses pièces et notes qui leur ont été communiquées. En raison de l’audition prochaine d’autres parties impliquées dans le dossier, le juge d’instruction a décidé de placer M. Fornieri sous mandat d’arrêt. Depuis l’entame de ce dossier, M. Fornieri a toujours clamé avoir agi dans le strict respect de la loi et dans l’intérêt de la société dont il était administrateur. Sa présomption d’innocence doit être rappelée avec force ».

Pour rappel, ce dossier a été ouvert suite aux publications du Soir dès septembre 2019. A l’époque, nous révélions notamment que François Fornieri et Stéphane Moreau, alors président du comité de rémunération et CEO de la société Nethys (à capitaux exclusivement publics), avaient racheté, dans le plus grand secret, deux filiales de Nethys à un prix contesté (Win et Elicio). Elicio ayant été vendue pour deux euros symboliques alors qu’en parallèle, le même François Fornieri octroyait plus de 18 millions d’indemnités aux dirigeants de Nethys, dont la majeure partie était réservée au patron Stéphane Moreau.