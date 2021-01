Herman Goossens: «Si on ne suit pas les mesures, on aura une catastrophe»

Je suis assez inquiet, ça me fait penser à l’année passée, quand on parlait de « petite grippe », j’ai l’impression qu’on est dans la même situation. Je pense que ça pourrait aller très vite si on ne fait pas attention et si on ne suit pas les mesures », s’inquiète Herman Goossens. Le professeur de microbiologie à l’Université d’Anvers est clair : « Il faut se rendre compte que ce nouveau variant pose un vrai challenge pour notre système de santé, si on ne le prend pas au sérieux, on aura probablement une troisième vague. »

Lire aussi Interdiction temporaire des voyages, allongement de la quarantaine et calendrier de réouvertures: ce qui se trouve sur la table du Codeco Il compare avec la situation en Angleterre, l’a qualifiant « d’effrayante. » « C’est presque la même chose qu’en Italie, se souvient-il. J’ai l’impression qu’on ne se rend pas compte. »

« J’ai le sentiment qu’on est au début de cette vague, et que certains ne se rendent pas compte qu’il faut vraiment réagir maintenant, que c’est un virus beaucoup plus contagieux. Il ne faut pas paniquer mais il faut aussi se rendre compte que si on ne suit pas les mesures, on aura une catastrophe. »