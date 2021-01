C’est officiel: Krépin Diatta quitte le FC Bruges et rejoint Monaco

L’ailier sénégalais Krépin Diatta, 21 ans, a été transféré du Club de Bruges, champion en titre et actuel leader du classement de la Jupiler Pro League, à l’AS Monaco, ont confirmé jeudi soir le FCB et l’actuel 4e de Ligue 1.

L’international sénégalais à seize reprises et finaliste de la CAN 2019 a signé un contrat de quatre ans et demi qui le lie jusqu’au 30 juin 2025 sur le Rocher. Selon les différents médias, le montant du transfert serait établi entre seize et vingt millions d’euros.