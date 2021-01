Zulte Waregem renversé par OHL sur un terrain indigne de la D1A (2-3, photos)

OH Louvain s’est imposé 2-3 sur le terrain de Zulte Waregem pour le compte de la 25e journée de championnat jeudi. Menés 2-0 après des buts d’Armenakas (29e) et De Smet (41e), les Louvanistes ont inversé la tendance grâce à Mercier (44e, 90e+5) et Henry (75e).

Sur un terrain lourd et en mauvais état, le début de match était assez fermé et il fallait attendre la première occasion franche de la partie pour voir Zulte Waregem ouvrir le score. Romo, le portier louvansite, repoussait une frappe de De Bock dans les pieds d’Armenakas qui envoyait le cuir au fond des filets (29e).