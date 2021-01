Un quart des entreprises risquent la faillite en Wallonie et à Bruxelles

L’impact du covid sur l’économie ? Selon Graydon, à Bruxelles, 25,1 % des entreprises risquent la faillite et ont donc besoin d’une injection urgente de cash, alors que la plupart d’entre elles (19,5 % des sociétés) se portaient bien avant la crise. En Wallonie, 28,3 % sont dans ce cas (24 % étaient saines avant mars 2020). Derrière ces chiffres régionaux se cachent des réalités bien différentes selon les secteurs d’activité. Le Soir a demandé à Eric Van Den Broele, directeur Recherche et Développement chez Graydon, de faire tourner ses modèles, pour obtenir une image précise de la situation financière des commerces, bars, restaurants et salons de coiffure, à Bruxelles et dans cinq villes wallonnes (Liège, Charleroi, Namur, Mons et Louvain-la-Neuve) dix mois après le début de la pandémie.

