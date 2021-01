Elio Di Rupo espère une réouverture des coiffeurs à la mi-février «si les chiffres ne s’emballent pas»

Le ministre président wallon, Elio Di Rupo (PS), était l’invité de la matinale de la Première, ce vendredi matin à quelques heures d’un nouveau Comité de concertation. Si aucun assouplissement n’est prévu cet après-midi, le socialiste veut donner des perspectives, surtout pour les médias de contact. « Je veux donner des perspectives », a-t-il rappelé en commentant les derniers chiffres. « Il y a un plateau à un niveau très élevé qui peut à tout moment s’emballer. »

« Si les chiffres s’emballent, on ne pourra pas rouvrir » a confirmé Elio Di Rupo qui espère du changement pour les métiers de contact mi-février. « Si les chiffres se stabilisent, même à haut niveau, on doit permettre cette activité ».

Elio Di Rupo a également confirmé les craintes des autorités de voir débarquer des mutations du virus en Belgique. Ce qui conduit les politiques à envisager d’interdire les voyages à l’étranger non essentiels. « On a très peur d’être envahi par une épidémie renforcée par des variants. On demande à chacun de comprendre. Ne partez pas durant les vacances de carnaval si ce n’est pas obligatoire » a clamé le ministre président wallon. « Au lieu de tourner la page et trouver une stabilité, on vivrait la situation actuelle jusque juin. »