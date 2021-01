Rémy Cointreau: les ventes 3T rebondissent de 20,6%, 4T attendu en moindre hausse

De septembre à décembre, le chiffre d'affaires s'est hissé à 350 millions d'euros, en progression de 20,6% sur un an, selon un communiqué.

En parallèle, "les ventes de duty free restent faibles" du fait de la baisse des voyages internationaux "et la lente réouverture du canal on-trade [bars et restaurants] continue de pénaliser les nouveaux marchés (Asie du Sud-Est, Afrique et Amérique latine)".