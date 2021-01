Rallye Monte-Carlo : Ogier passe en tête, Neuville perd du temps

Et Neuville ? Parti avec un équipement pneumatique un peu plus prudent que ses rivaux (1 pneu neige pour 3 super-tendres), le pilote Hyundai a successivement concédé 7,3 et 28,3 secondes à Ogier ; assez pour reculer à la 5e place, à 34,7 seconde du leader, 22 secondes derrière son équipier Tanak !

Conditions changeantes pour les concurrents du Monte-Carlo, ce vendredi à l’aube. Changeantes, mais pas aussi détestables que redouté par les pilotes, et qu’annoncé par certains de leurs ouvreurs. Du coup, Sébastien Ogier en a profité pour faire étalage de sa connaissance du terrain, et pour signer le meilleur temps dans les deux premières spéciales du jour. « J’ai fait de mon mieux, car les conditions n’étaient pas si évidentes que cela, mais au final, le résultat n’est pas mauvais », analysait le pilote Toyota.

« Même si la route se salit au fur et à mesure du passage des premières voitures, je pense que mon choix de pneus a été trop prudent », disait Neuville qui s’était également plaint auprès de son copilote des corrections de note effectuées par ses ouvreurs, et visiblement pas toujours adaptées à la situation visiblement. « Mais bon, on continue à progresser dans notre travail, Martijn et moi. »