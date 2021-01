Mithra limite la casse en Bourse avec un recul de 3%

L’incarcération de François Fornieri, le fondateur et CEO de l’entreprise pharmaceutique Mithra, a eu un impact direct ce matin sur le cours de bourse de la société. A l’ouverture, le titre Mithra a reculé de 8,9 % puis s’est très vite redressé pour ne plus perdre « que » 3 %. Mercredi, il avait déjà reculé de plus de 8 % lorsque les premiers bruits concernant son audition par la justice avaient circulé. Il s’était ensuite également partiellement rétabli.

