Un gardien buteur en Liga: Marko Dmitrovic, portier d’Eibar, marque sur penalty face à l’Atlético Madrid (vidéo)

Lors du duel entre l’Atlético Madrid et Eibar, notre compatriote Yannick Carrasco a concédé un penalty aux visiteurs à la 12e minute. Et c’est alors le gardien d’Eibar Marko Dmitrovic qui a traversé le terrain pour botter ce penalty. Avec réussite puisqu’il est parvenu à tromper Jan Oblak sur cette ouverture du score.

Qu’un gardien se distingue en inscrivant un but est toujours un petit événement. Mais quand c’est en plus sur un penalty, c’est d’autant plus étonnant.

À l’issue de la rencontre, le Serbe a expliqué que l’idée venait de son entraîneur Mendilibar. « Il me disait depuis longtemps que je devais tirer les penaltys. Edu Expósito a raté le dernier contre Grenade et avant le match contre Levante, ils m’ont dit que s’il y avait un penalty je le prendrais. C’était à mon tour aujourd’hui, mais c’est dommage car cela n’a pas été utile. » En effet, malgré ce but, Eibar s’est incliné 2-1 suite à un doublé de Luis Suarez.