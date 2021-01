Pierre-Yves Dermagne avant le Comité de concertation: «L’interdiction des déplacements touristiques est sur la table»

Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l’Economie, était l’invité de Bel RTL ce vendredi matin, quelques heures avant un nouveau Comité de concertation. Une réunion politique durant laquelle, le socialiste l’a rappelé, l’interdiction de voyages à l’étranger non-essentiel était sur la table.

« La volonté est de limiter l’interdiction dans le temps, de faire en sorte que ce soit valable jusqu’après les vacances de Carnaval », a expliqué le ministre en rappelant l’impact des retours de vacances il y a un an. Une expérience, que les autorités ne veulent plus revivre « notamment au regard des variants que l’on découvre sur le sol européen mais aussi en Belgique. La volonté est d’interdire les déplacements touristiques, les loisirs et faire en sorte que les efforts qui ont été consentis par les Belges, et qui portent leurs fruits ne soient pas balayés par ceux qui auraient pris des vacances à l’étranger », a-t-il indiqué.

Le socialiste souhaite également que l’interdiction soit limitée dans le temps. Il évoque la date du 1er mars comme date butoir.