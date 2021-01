Anderlecht prend la mesure de Charleroi, le Standard cartonne: ce qu’il faut retenir de la 25e journée de D1A (vidéos)

C’était un choc très attendu entre deux prétendants au Top 4 qui vivaient une mauvaise passe : le duel des Sporting a finalement tourné à l’avantage d’Anderlecht qui s’est imposé 3-0 face à Charleroi. Les Mauves ont renoué avec la victoire après un début d’année marqué par deux défaites. Lukas Nmecha (23e) et Michel Vlap (45e+2) sur penaltys et Francis Amuzu (81e) ont offert les trois points qui placent Anderlecht 5e au classement général, à égalité de points avec l’OHL, 4e (35 points).

Tout roule pour les Rouches

Le Standard justement est dans une spirale très positive depuis la nomination de Mbaye Leye en tant qu’entraîneur. Le bilan : trois matches, trois victoires, huit buts inscrits et un seul encaissé. Le dernier succès en date est un 0-4 sur le terrain de Malines. Noé Dussenne (22e), Selim Amallah (49e), Samuel Bastien (54e) et Michel-Ange Balikwisha (57e) ont planté les roses liégeoises. Attention tout de même à l’excès de confiance, car si le Standard a fait un 9/9 dernièrement, c’est face à des équipes de bas de classement (3-1 contre Waasland-Beveren, 17, 0-1 au Cercle Bruges, 18e, et 0-4 donc à Malines, 15e). Autant dire que le Sporting de Charleroi devrait s’avérer être un adversaire plus coriace.

Mouscron peine à se mettre à l’abri

L’Excel Mouscron a concédé le partage à domicile face à Waasland-Beveren, un concurrent direct pour le maintien. Une mauvaise opération au classement car les Hurlus, avec 21 points, restent à la portée des Waeslendiens (20 pts) et de la lanterne rouge le Cercle Bruges (19 pts). La rencontre a pris du temps à démarrer et l’ouverture du score n’est tombée qu’à la 89e minute des pieds de Saad Agouzoul. L’Excel a cru à la victoire, mais Michael Frey a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+4). Un but attribué après intervention du VAR, l’arbitre assistant ayant signalé un hors-jeu avant de voir sa décision renversée par la vidéo.

Eupen retourne la situation face au Beerschot

Fort de sa victoire contre Anderlecht (2-0), l’AS Eupen a pris les trois points contre le Beerschot, qui évoluait pour la première fois sous les ordres de Will Still suite au départ d’Hernan Losada pour la MLS. Les Pandas ont pourtant été cueilli à froid en concédant un but dès la 2e minute de jeu. Heureusement pour eux, Prevljak (10e) et Ndri (40e) ont retourné la situation, avant que Koch ne vienne porter le score final à 3-1 (54e). Face à des adversaires réduit à 10 après l’exclusion de Brogno (71e), Eupen a contrôlé la partie pour confirmer ce résultat. Au classement, le club germanophone figure à la 11e place avec 30 points.

Lamkel Zé saisit parfaitement sa dernière chance à l’Antwerp

Franky Vercauteren a surpris son monde en titularisation d’emblée Didier Lamkel Zé face au Cercle Bruges. Et bien lui en a pris puisque le Camerounais a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant la victoire à l’Antwerp, qui pointe en 3e position au classement. Lamkel Zé revenait dans l’effectif anversois après des semaines tumultueuses marquées par des envies d’ailleurs et des provocations.