Premier League: échange très houleux entre Jurgen Klopp et Sean Dyche à la mi-temps de Liverpool – Burnley (vidéo)

Alors que l’arbitre sifflait la fin de la première période, dans un certain chaos sur le terrain avec un carton jaune pour Fabinho, Sean Dyche a lancé quelques mots à l’adresse de Jurgen Klopp en se dirigeant vers les vestiaires. Le coach des Reds a semblé ne pas avoir apprécié ceux-ci et a plongé dans le tunnel pour le rattraper et lui répondre, visiblement furieux.

L’énervement de Klopp, qui n’a jamais été l’un des managers les plus calmes non plus, illustre en tout cas la frustration qui règne chez le champion en titre. Malgré la possession du ballon, malgré la domination sur le terrain, Liverpool ne parvient plus à faire fonctionner cette machine qui a écrasé (presque) tout sur son passage lors des deux dernières saisons. Trois points pris lors des cinq dernières journées, aucun but inscrit depuis quatre rencontres en Premier League : les Reds décrochent petit à petit avec le peloton de tête, figurant désormais à la 4e place avec 6 points de retard sur le leader Manchester United. Si on ne parle plus de titre en Mersey, l’objectif est désormais de rester dans ce Top 4. Et cela commencera dès la semaine prochaine face à un adversaire direct : Tottenham, 5e avec un match de retard.