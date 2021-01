Le fédéral dégage 4 millions pour les TGV et les trains de nuit

Le conseil des ministres restreint a décidé, vendredi matin, de dégager quelque 4 millions d’euros pour soutenir le transport international ferroviaire de voyageurs. Pour la période de janvier à juin 2021, les trains à grande vitesse et les trains de nuit seront ainsi exonérés des frais de réservation et d’usage du réseau.

Concrètement, le fédéral prendra en charge les frais de sillon et les frais d’annulation pour le premier semestre 2021. Cette aide porte sur les circulations effectives opérées en Belgique entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Les opérateurs concernés sont à la fois les sociétés qui proposent des Trains à Grande Vitesse (Eurostar, Thalys, ICE et TGV) mais aussi celles qui proposent des trains de nuit, comme Nightjet.