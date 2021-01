Nicolas Gavory veut tirer le Standard vers le haut avant Charleroi: «On ne veut plus revivre ce qu’on a vécu en décembre»

Nicolas Gavory a souvent été critiqué en début de saison, pour ses largesses défensives mais aussi pour ses imprécisions en attaque. Depuis trois matches, Mbaye Leye fait en sorte que le Français ne s’éparpille plus sur le terrain. « J’ai un rôle différent de celui que j’ai eu ces six derniers mois, c’est vrai. À la base, je suis évidemment un joueur offensif. Mais on avait besoin de retrouver de la solidité en défense. Je fais moins de courses à haute intensité, ce qui me permet de dépenser moins d’énergie », explique-t-il, conscient qu’il s’est améliorer en zone défensive.

À Charleroi, il sera encore l’un des joueurs sur lesquels sur coach pourra pleinement compter. Que ce soit sous Montanier ou Leye, il a de toute façon toujours été appelé puisqu’il reste notamment sur seize matches disputés de rang. « Ça fait plaisir. J’essaye de rendre toute cette confiance à mes entraîneurs sur le terrain. Je sais que je n’ai pas été à mon niveau en première partie de saison, mais ce fut le cas pour toute l’équipe. Là, on est reparti sur une bonne dynamique. On sait par quel chemin on est passé en décembre, on ne veut plus revivre ça. »