Blessé, Kevin De Bruyne sera absent 4 à 6 semaines

Kevin De Bruyne restera éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Le milieu de terrain de Manchester City souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et sera absent de quatre à six semaines a confirmé son entraîneur Pep Guardiola en conférence de presse ce vendredi. «Nous devons aller de l’avant. Je ne vais pas rappeler à quel point il est important pour nous, mais malheureusement pour lui, pour nous tous, il sera absent pour une partie importante de la saison », a poursuivi le tacticien espagnol. « Nous devons trouver une solution, car tout le monde a du mal dans cette situation et nous devons nous adapter.»

De Bruyne était sorti sur blessure lors de la victoire 2-0 des Cityzens contre Aston Villa mercredi en match en retard du championnat.

Un coup dur pour le Diable rouge et les Cityzens, qui seront orphelin de leur maître à jouer pendant plus d’un mois. De Bruyne manquera notamment des rencontres au sommet face à Liverpool (7 février), Tottenham (13 février) et Arsenal (21 février). Il pourrait également devoir faire l’impasse sur le 8e de finale aller de Ligue des champions face à Monchengladbach le 24 février. Son retour pourrait advenir pour le derby de Manchester face à United le 6 mars.