5G en Belgique - "Utiliser le temps avant le déploiement de la 5G pour faire de la pédagogie" (Proximus)

Proximus entend profiter des mois à venir pour faire de la pédagogie autour de la 5G et de son déploiement au sud du pays, où les critiques face à cette technologie sont plus acerbes qu'en Flandre. "On va utiliser ce temps pour que l'acceptation puisse progresser", assure Guillaume Boutin, CEO de l'opérateur, dans un entretien avec l'agence Belga.

Par Belga