Karim Belhocine avant Standard - SC Charleroi: «On vaut mieux que ce qu’on a montré à Anderlecht»

Après les quatre revers de rang, le Sporting de Charleroi tentera de se relancer ce dimanche en début de soirée à Sclessin. Toutefois, s’il est important pour les Zèbres de reprendre leur marche en avant, ce ne sera pas une sinécure chez des Liégeois transfigurés depuis l’arrivée de Mbaye Leye à leur tête. « Le fait d’enchaîner avec un match important est bien. De toute façon, on a dû vite passer à autre chose parce qu’on veut montrer ce qu’on vaut et on vaut mieux que ce qu’on a fait au dernier match », expliquait Karim Belhocine, ce vendredi, depuis le centre national de Tubize où les Zèbres s’entraînaient. « On a à coeur de montrer notre envie et notre grinta. C’est toujours un match important, avec de l’engagement. On va vouloir faire le maximum. On va aller là-bas sans calcul. Il faudra mettre l’envie, la grinta et le foot et tous ces ingrédients réunis nous permettront, j’espère, de faire un bon match. »

Pour cette rencontre, Karim Belhocine sera toujours privé de Nkuba, Diandy, Goranov et Flanagan. Teodorczyk sera de retour tandis que les cas de Descamps, Willems et Zajkov seront encore évalués ce samedi, même si les deux derniers cités restent très incertains. La sélection définitive sera connue ce samedi.