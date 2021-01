Cimirot et Fai seront-ils enfin de retour ce dimanche? Mbaye Leye donne des nouvelles du noyau du Standard avant le choc wallon

« On en a marre de demander les choses gentiment et poliment. Alors oui, je suis en colère et je ne vais pas m’excuser. » Voilà Barbara Dupont, femme, trentenaire, bruxelloise et féministe. Sur son blog, elle déleste des coups de gueule exaspérés et « crasses » contre l’actu sexiste. Une première étape avant d’armer, d’organiser, de réfléchir.