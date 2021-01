Hockey: Maxime Van Oost va rejoindre les Red Lions à Las Palmas

Le défenseur du Waterloo Ducks décollera, ce week-end, en direction des Îles Canaries pour rejoindre le groupe en stage depuis samedi dernier. Shane McLeod a prévenu le stick d’Or espoir 2018, hier, par téléphone. L’international U21 du Waterloo Ducks viendra renforcer le noyau qui devra se passer, durant 3 jours, des services de 7 de ses joueurs (Arthur Van Doren, Loïc Van Doren, Sebastien Dockier, Alexander Hendrickx, Thomas Briels, Thibeau Stockbroekx et Tanguy Cosyns) qui évoluent dans le championnat néerlandais puisque ceux-ci effectueront un aller-retour express pour disputer une rencontre de championnat en Hoofdklasse. « Nous serons testés à 3 reprises », explique l’attaquant d’Amsterdam Tanguy Cosyns. « Avant le départ, à notre arrivée aux Pays-Bas et une nouvelle fois avant de reprendre notre vol pour Valence, le 1er février, pour disputer les 2 rencontres de Pro League. Mais bon, d’ici là, il faudra voir si la neige ne va pas s’inviter et que les matchs ne soient, dès lors, pas remis. »

Pour Maxime Van Oost (20 ans), il s’agit d’une belle opportunité d’emmagasiner un maximum d’expérience, lui qui appartient au groupe Tokyo & Beyond aux côtés de Tommy Willems, William Ghislain, Nelson Onana, Maxime Lootens, Romain Delavignette, Thibeau Stockbroekx (déjà présent à Las Palmas) et Jérémy Wilbers. « Je viens de terminer mes examens et je suis ravi de pouvoir m’entrainer à nouveau avec les Red Lions. Cela avait déjà été le cas en mai et en juin dernier. Nous suivons actuellement des séances physiques spécifiques avec Wouter Blondeel, notre préparateur physique en U21. Je dois encore augmenter ma masse musculaire. Shane souhaitait accueillir 2 défenseurs supplémentaires à Las Palmas mais je pense que Romain Delavignette ne peut pas se libérer. »

Les Red Lions rejoindront Valence le 3 février pour y disputer leurs deux duels de Pro League contre l’Espagne (9e au classement mondiale), les 5 et 6 février.