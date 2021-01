Premier League: Leicester privé «plusieurs semaines» de Jamie Vardy, opéré d’une hernie

Rodgers a décrit cette opération comme une «petite procédure corrective». «Comme vous savez, nous l’avons géré ces derniers mois et il a été fantastique», a expliqué Rodgers. L’entraîneur a expliqué que Leicester aurait apprécié que l’opération soit faite plus tôt et ne veut plus la retarder plus longtemps. «Nous espérons qu’il sera de retour d’ici quelques semaines. Ce n’est pas une opération qui le gardera éloigné des terrains trop longtemps, il s’agit de réparer dans et autour de la zone de l’hernie», a précisé Rodgers, soulignant que le calendrier permet à l’attaquant de subir cette opération maintenant.

Vardy a inscrit 11 en championnat cette saison, contribuant aux belles prestations de Leicester, troisième de la Premier League à deux points du leader, Manchester United.

Leicester jouera en FA Cup dimanche à Brentford avant de jouer en championnat sur la pelouse d’Everton et contre Leeds. Les ’Foxes’ sont privés depuis la mi-janvier, et pour une durée du trois mois, de Dennis Praet, blessé aux ischio-jambiers.