Coronavirus: les voyages non-essentiels interdits jusqu’au 1er mars pour les Belges

Le Comité de concertation, réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées, a pris la décision d’interdire les déplacements non-essentiels depuis et vers la Belgique, à partir du 27 janvier et jusqu’au 1er mars.

« Le deuxième rempart, c’est contre l’importation du coronavirus », a annoncé le Premier ministre ce vendredi lors d’une conférence de presse suite au Comité de concertation.